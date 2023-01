Fedriga v imenu italijanskih dežel za tesnejše stike z ZDA

Spodbuditi skupne investicije v industrijskem in znanstvenem sektorju ter boljše gospodarske povezave na osi Italija-EU-ZDA: to je strateški cilj, ki ga je danes ob koncu dvodnevnega foruma o tujih investicijah, ki je potekal v kongresnem centru v Starem pristanišču v Trstu, izpostavil predsednik deželne vlade FJK in Konference dežel, organizatorke dogodka, Massimiliano Fedriga.

Da je treba strateške proizvodne verige ponovno umestiti »na območje demokratičnega Zahoda«, je Fedriga poudaril po podpisu skupne izjave o nameri med Konferenco dežel in odborom Transatlantic Investment Committee (TIC) za določitev strategije za povečanje konkurenčnosti italijanskega proizvodnega sistema v sklopu čezatlantske kooperacije. Fedriga je razložil, da so TIC ustanovili v okviru Sveta za trgovino in tehnologijo, ki so ga EU in ZDA vzpostavile septembra leta 2021, da bi okrepili gospodarske povezave v industriji in raziskovanju.