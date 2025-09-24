Fedriga zaradi Gaze kritiziral učitelje, opozicija pa njega

Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga je danes, na dan po množičnih protestih v znak podpore palestinskemu ljudstvu, ki so se jih udeležili tudi mnogi dijaki, nekateri celo v spremstvu svojih profesorjev, dejal, da namerava poglobiti navedbe, ki so do njega prišle, o tem, da naj bi »v nekaterih razredih učitelji poučevali enostransko, ne da bi kritično ocenili eno ali drugo stran, kar se mi zdi nedopustno«. Dejal je, da bo, če se bodo navedbe izkazale za verodostojne, parlamentarce pozval, naj glede tega vložijo parlamentarno vprašanje. Fedriga je že večkrat spregovoril o dogajanju v Gazi, iz njegovih izjav je mogoče razumeti, da bolj kot s palestinskim ljudstvom sočustvuje z Izraelom, saj pogosto govori o porastu antisemitizma, obsodbe genocida nad Palestinci pa ne zmore.

Do Fedrigovih izjav je bil včeraj kritičen Massimo Moretuzzo (Pakt za avtonomijo), ki meni, da Fedriga caplja za skrajno desnimi ligaši – za primer je navedel Roberta Vannaccija, ki je pred dnevi na shodu Lige v Pontidi dejal, da želi, da bi se v šolah bolj posvečali fašistični enoti X Mas. Iz opozicije se je oglasil še Diego Moretti (DS), da Fedriga, ki molči o Palestini, nima kaj groziti učiteljem, zaskrbljenost je izrazila tudi Rosaria Capozzi (G5Z).