Festival sodobne slovenske književnosti vsem na voljo na spletu

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani – skupaj s slovenističnimi oddelki univerz v Padovi, Rimu, Trstu in Vidmu - vabi na Festival sodobne slovenske književnosti, ki bo potekal na spletu na tej povezavi . Dogodek s simboličnim naslovom S(o)lolibri (Samo (slovenske) knjige) bo potekal 5. februarja, ter še 4. in 18. marca vsakič ob 18. uri, ko bodo predstavili nekatera slovenska literarna dela, ki so jih v zadnjih dveh letih prevedli tudi v italijanščino. Gre za dela Bestioline, vi saluto! Sette tra le piu belle fiabe di animali della Val Resia (Zverinice, pozdravljene! Sedem najlepših živalskih pravljic iz Rezije), dalje Filio non e a casa (Filio ni doma) Berte Bojetu in Slovenologia (Slovenologija) Noaha Charneyja. Literarne večere bodo vodili italijanski študenti slovenščine, kot glavna gosta pa bosta sodelovala italijanska prevajalca omenjenih zbirk Patrizia Raveggi in Daniel Ballestin.

Projekt, pri katerem sodelujejo tudi Založništvo tržaškega tiska ter založbi Voland in Beletrina, pri katerih so v okviru festivala izšle omenjene publikacije, je nastal z namenom približati sodobno slovensko literarno ustvarjalnost ne le italijanskim študentom slovenščine, temveč tudi širši italijanski javnosti. Pobuda izhaja iz akademskega sveta in tudi iz močnega sodelovanja študentov vseh šestih italijanskih univerz, na katerih je mogoče študirati slovenščino. Spletne predstavitve bodo vodili Laura Renesto z Univerze v Padovi ter Chiara Santambrogio in Leonardo Ungarini z Univerze La Sapienza v Rimu, pri čemer se tudi želi nameniti več pozornosti vlogi prevajalca in njegovi zmožnosti, da s svojimi prizadevanji poustvari imaginarne svetove, zakodirane v tujem jeziku.