Filmi v manjšinskih jezikih

Glavno mesto Sardinije do sobote gosti sedmo izvedbo Babel film festivala, ki je eden redkih mednarodnih festivalov filma jezikovnih manjšin. Na prireditvi si bo občinstvo ogledalo 64 igranih filmov in dokumentarcev, filme v tekmovalnem izboru, ki se potegujejo za nagrado Maestrale, bo ocenila strokovna žirija pod vodstvom italijanskega režiserja Alberta Negrina.

Zamisel za festival se je rodila pri sardinski kinoteki Società umanitaria, ki ji je s časom uspelo k pobudi pritegniti številne sardinske kulturne ustanove in organizacije, med podporniki festivala so tudi Dežela Sardinija, italijansko zunanje ministrstvo ter evropski parlament. Babel festival se je letos poklonil furlanskemu književniku, učitelju in fotografu Ugu Pellisu (1882-1943), ki ga je predstavil režiser Dorino Minigutti, avtor dokumentarca L’atlante della memoria (Atlas spomina), ki ga je posnel na Sardiniji ter v Furlaniji in Piemontu.

Ni naključje, da se festival dogaja na Sardiniji, ki je v zadnjih desetletjih namenila veliko pozornost avtohtonim jezikom ter kulturnemu ustvarjanju jezikovnih skupnosti, med katere sodi tudi filmska umetnost. V Cagliariju so med drugim predstavili film v furlanščini z podnaslovi v italijanščini, ki ga je videmski režiser Marco D’Agostini posnel v sklopu projekta Patriae. Viaç tal Patriarcjât di Aquilee (Domovina. Potovanje v Oglejskem patriarhatu).