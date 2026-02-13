Fincantieri stavi na vojaški sektor

talijanski ladjedelniški gigant Fincantieri zre v prihodnost z veliko ambicijo. Njegovo vodstvo je namreč na včerajšnjem dogodku Capital Markets Day v Milanu predstavilo nov, petletni industrijski načrt za obdobje 2026-2030, s katerim želi družba okrepiti svojo globalno vlogo na področju ladjedelništva. Največji adut bo močna usmeritev v vojaški obrambni sektor, s poudarkom na razvoju in uporabi najzahtevnejših tehnologij. Izvršni direktor družbe Fincantieri Pierroberto Folgiero je s ponosom napovedal tudi visoko vrednost potrjenih naročil do leta 2036 v višini 60 milijard evrov, kar naj bi družbi zagotovilo stabilno poslovanje.

Poudaril je še povečanje prihodkov za približno 40 odstotkov do leta 2030, medtem ko naj bi EBITDA (tj. poslovni izid podjetja pred upoštevanimi stroški obresti, davkov in amortizacije) narasel za približno 90 odstotkov. Takšni poslovni uspehi naj bi se poznali v čistem dobičku 220 milijonov evrov v letu 2028 in 500 milijonov evrov v letu 2030. Čez dve leti zato napovedujejo uvedbo dividendne politike.

Vse več digitalnih procesov

Ključni element predstavljene strategije je okrepitev proizvodnih zmogljivosti, predvsem v obrambnem segmentu, kjer Fincantieri načrtuje podvojitev kapacitet v italijanskih ladjedelnicah, preureditev nekaterih proizvodnih lokacij in optimizacijo delovnih procesov za gradnjo kompleksnih plovil, kot so fregate in druga vojaška lovila. Med novostmi, ki jih je izpostavil Folgiero, je tudi proučevanje možnosti uvedbe jedrskega pogona za plovila. Na tehničnem področju se obetata še preobrat proizvodnih procesov in digitalna transformacija, s katero si obetajo okrepitev konkurenčnosti proizvodnje. Podjetje namerava tako vpeljati integrirano 3D-projektiranje, dinamično 4D-načrtovanje proizvodnje z uporabo lastnih algoritmov umetne inteligence ter širšo avtomatizacijo z robotskimi sistemi, vključno s sodelujočimi coboti (kolaborativni roboti) in humanoidnimi roboti, kar naj bi prispevalo k večji produktivnosti in posledičnimi nižjimi stroški.