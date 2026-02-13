V Italiji prvič obsodili obnavljanje fašistične stranke

Sodišče v Bariju je včeraj s prelomno odločitvijo obsodilo dvanajst aktivistov neofašističnega gibanja Casa Pound, ki so leta 2018 napadli skupino udeležencev shoda proti tedanjemu notranjemu ministru za notranje zadeve Matteu Salviniju. Sodba je prelomna, ker je to prvi primer, v katerem je nekoga doletela obsodba zaradi obnavljanja fašistične stranke in fašističnega shoda, kar zakon Scelba izrecno prepoveduje. Pet obdolžencev - Giuseppe Albega, Antonio Caradonna, Paolo Antonio De Laurentis, Martino Cascella in Marcello Altini - je na tej podlagi bilo obsojenih na poldrugo leto zaporne kazni, še sedmim (Fabrizio De Pasquale, Ciro in Rocco Francesco Finamore, Roberto Stivali, Giacomo Pellegrini, Domenico Totaro, Ilario Mazzotta), ki so jim poleg omenjenega očitali tudi fizične poškodbe, pa so naložili dve leti in pol zaporne kazni. Vse obsojence je doletel tudi petletni odvzem političnih pravic.

Vseh obdolžencev je sicer bilo 17, pet jih je bilo oproščenih. Obsojenci bodo morali žrtvam napada - to so nekdanja evroparlamentarka Stranke komunistične prenove (SKP) Eleonora Forenza, njen sodelavec Antonio Perillo, Giacomo Petrelli iz stranke Komunistična alternativa ter Claudio Riccio iz Italijanske le vice - pa tudi vpletenim strankam (ANPI-VZPI, Stranka komunistične prenove, Občina Bari in Dežela Apulija) izplačati odškodnine. Utemeljitev bo objavljena najkasneje v 90 dneh.

»Razpustiti, ne le deložirati«

Na obsodbo se je s solzami sreče odzvala napadena nekdanja evropska poslanka Eleonora Forenza. »Odločitev potrjuje vse, kar smo ponavljali od tiste noči, da je šlo za skvadristični napad z očitnimi fašističnimi metodami, ob tem pa pritrjuje tudi naši politični oceni - da je CasaPound neofašistična organizacija, ki je ni dovolj le deložirati, pač pa jo je treba razpustiti,« je dejala Forenza. Podobno je pristavil vodja SKP Maurizio Acerbo.

Z njima se strinja več opozicijskih parlamentarcev iz vrst Zelenih-Levice, DS, G5Z. Oglasil se je podpredsednik ANPI-VZPI Emilio Ricci, ki je ocenil, da je sodba iz Barija priznanje antifašističnemu spominu in vrednotam.