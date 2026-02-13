»Pri okrevanju je izkoristila izkušnje in neverjetno mentalno trdnost«

Veličastnega uspeha Italijanke Federice Brignone, ki je včeraj osvojila zlato kolajno na olimpijskem superveleslalomu v Cortini d'Ampezzo, se je veselila tudi magistrica kineziologije in nekdanja alpska smučarka Katrin Don, ki pa si nastopa italijanske zvezdnice ni ogledala v živo.

Ste pričakovali, da se bo Brignone lahko sploh borila za olimpijsko kolajno po lanski hudi poškodbi?

Pričakovala sem, da se bo vrnila na visoko raven. Pri rehabilitaciji je imela na voljo najboljše možne pogoje in osebje, ki se je ukvarjalo le z njo. Brignone je karakterno zelo močna oseba, ki se zna stoodstotno fokusirati. Svojo vrnitev je do potankosti planirala, zato je v zadnjih tednih izpustila tudi nekaj tekem svetovnega pokala. Če je bila na startu, je bila tam zato, ker je vedela, da lahko zmaga. Čutila je, da je pripravljena. Poudariti pa je treba, da je lani utrpela zelo hudo poškodbo, ki je zahtevala veliko časa in preciznosti za sanacijo. Brignone je opravila predvsem veliko mentalnega dela. Ko se je vrnila na smuči in na tekme, je znala spet zaupati svojemu telesu in ni je bilo strah. To pa zmorejo le redki.

Kaj je morala sploh narediti, da je sanirala poškodbo?

Dejansko je morala začeti vse znova. Najprej je morala operacijo zaupati nekomu, ki točno ve, kaj dela. Vsaka operacija je namreč rizična. Nato jo je čakal dolg proces rehabilitacije, v katerem je morala zelo postopno obremenjevati tkiva. Veliko ji je pomagalo, da je bila pred poškodbo izjemno telesno pripravljena. Mišični spomin, ki ga imajo vrhunski športniki, je dober predpogoj za uspešno rehabilitacijo. Navaden smrtnik bi za sanacijo tako hude poškodbe potreboval veliko več časa.

Katera pa je bila skrivnost, da se je Brignone kljub izgubljenim pripravam uspelo pripraviti na olimpijski nastop?

Brignone ima neizmerne izkušnje, kar je pri pripravi znala izkoristiti. Kot sem že dejala, je opravila veliko mentalnega dela. S pomočjo vizualizacije je pomagala pri ponovnem zagonu mišične aktivacije. Seveda ji je pri tem pomagala tudi izjemno velika samozavest. Ko je po poškodbi prvič stopila na smuči, je takoj razumela, da je na pravi poti. Nato je na prvih tekmah točno vedela, kako dobro je pripravljena. Njena fizična priprava ni bila nikoli vprašljiva, razliko je naredila njena glava.

Kaj pa menite o hudi drami, ki jo je doživela Lindsey Vonn?

Do padca je prišlo, ker je v tistem zavoju izbrala zelo ostro linijo. Zataknila se je v količek, drugače bi bila zelo hitra. Tekmovala je z opornico za koleno, kar je pri padcu skupaj s silo ročice smuči privedlo do zloma kosti. Verjamem, da bo popolnoma okrevala, dvomim pa, da se bo spet vrnila na tekmovanja. Stara je že 41 let, s prvo vrnitvijo je že dokazala, česa je zmožna, tako da se lahko mirno upokoji od tekmovalnega smučanja. Mogoče pa se bo vrnila kot trenerka ali v kakšni drugi vlogi.