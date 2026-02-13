Odbojkarico Aleno Rapotec navdušujejo različne kulture

Iz torkove priloge Šport plus.

Tržaška dijakinja Alena Rapotec se že vrsto let ukvarja z odbojko. Trenira pri AŠZ Sloga: športni trenutek, ki ji je najbolj ostal v spominu, je prva točka v C-ligi. V šoli je najbolj uspešna pri filozofiji.

Datum rojstva: 29. 3. 2007.

Kraj, v katerem živiš: Boljunec.

Šola, ki jo obiskuješ: Znanstveni licej Franceta Prešerna (Trst).

Sedanje društvo in matično društvo: AŠZ Sloga.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Ale.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Klasični balet.

Na kateri športni dosežek si najbolj ponosna? Ko sem pri štirinajstih letih prvič stopila na igrišče C-lige in dosegla svojo prvo točko s servisom.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? Sedem.

Ali treniraš tudi samostojno (poleg treninga v društvu)? Ja.

Si članica ali dejavna pri kakem kulturnem društvu, zboru itd.? Sem članica Prebeneškega mladinskega krožka, društva J. Rapotec in Dekliške Boljunec.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Earvin N’Gapeth.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Večerni tip.

Kateri je tvoj glavni obrok? Večerja.

Kaj pa najljubša jed? Mesna lazanja.

Katero pesem si nazadnje poslušala? Oliverja Dragojevića.

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Brez Whatsappa in Instagrama.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Filozofija.

Kaj bi rada postala, ko končaš šolo? Imam nekaj možnosti v mislih, vendar se še nisem odločila.

Raje film ali serija? Film.

Kam bi šla na potovanje, če bi lahko izbirala? Povsod, navdušujejo me različne kulture.

S kom pa? S prijateljicami.

Kaj te najbolj nasmeji? Večeri v družbi.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Kjerkoli: samo da sem v njihovi družbi.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Iskrenost.

Kaj bi naredila, če bi imela popolnoma prost dan? Šla bi na morje.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez denarnice.

Katero knjigo ali film bi priporočila prijateljem? Bele noči Fedorja Mihajloviča Dostojevskega.

Katero supermoč bi imela? Možnost letenja.

Najljubša barva? Modra.

Kaj bi vzela s sabo na zapuščen otok? Nož.

Kaj te najbolj motivira? Doseganje zastavljenih ciljev.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Veselje drugih.

Kako bi se opisala v treh besedah? Veselega značaja, trmasta in iskrena.

Najljubši praznik in letni čas? Pust in poletje.

Katero zgodovinsko osebnost bi povabila na kavo? George Orwell.

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik, Il Piccolo in Il Fatto Quotidiano.

Katera družbena omrežja uporabljaš? Instagram, Snapchat in WhatsApp.

Bi zdržala en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Ja.

Okoljsko ozaveščanje: ni tako pomembno, je pomembno, je zelo pomembno? Zelo pomembno.

Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Ločujem odpadke in omejujem porabo vode in elektrike.