Vpisovanje v šole podaljšali za teden dni

Čas za vpis bo do 21. februarja

Ivan Žerjal |
FJK |
12. feb. 2026 | 20:05
    Vpisovanje na vrtce in šole vseh stopenj so podaljšali za teden dni (ARHIV)
Na italijanskem ministrstvu za izobraževanje so za teden dni podaljšali vpisovanje v vrtce in šole vseh stopenj, ki se je začelo preteklega 13. januarja in je bilo predvideno, da se zaključi to soboto, 14. februarja. Kot izhaja iz sporočila oddelka za vzgojno-izobraževalni sistem oz. sistem usposabljanja na ministrstvu, ki ga je podpisala generalna direktorica Antonella Tozza, je bil čas za vpisovanje podaljšan do sobote, 21. februarja, do 20. ure.

Odločitvi o podaljšanju je botrovalo več razlogov. V sporočilu ministrstva se tako navaja želja, da bi družinam olajšali izbiro šole oz. učne smeri, tajništvom šol pa pomagali pri delu. To tudi upoštevajoč vremenske in hidrogeološke pojave, ki so v preteklih tednih na nekaterih območjih v Italiji prisilili v prekinitev pouka in administrativnega dela na šolah. Šole in območni šolski uradi bodo še naprej nudili potrebno podporo družinam ter tistim, ki z njo ne razpolagajo, dali na voljo potrebno računalniško opremo, da opravijo postopek vpisa. Vpisovanje z nekaterimi izjemami poteka namreč skoraj izključno po spletu.

