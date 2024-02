FJK in AstraZeneca za inovativnost v zdravstvu

Predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga ter predsednik in izvršni direktor britansko-švedske farmacevtske družbe AstraZeneca za Italijo Claudio Longo sta danes v palači deželne vlade v Trstu podpisala dogovor o sodelovanju oz. javno-zasebnem partnerstvu za razvijanje t.i. »ekosistema zdravja in ved o življenju« v FJK. Gre za razvijanje inovativnih prijemov na področju zdravstva s krepitvijo sodelovanja med deželnimi raziskovalnimi mrežami za uresničevanje kliničnih študij ter spodbujanje prenosa tehnologij. Hkrati je cilj dogovora tudi povečanje kompetitivnosti FJK z ugotavljanjem oz. razvijanjem zdravstvene preventive, promocijo zdravega življenjskega sloga, pomočjo zdravstveno krhkim subjektom ter razvijanjem projektov, ki bi lahko s pomočjo novih tehnologij omogočali obravnavanje pacienta na daljavo.

Dogovor sta ob Fedrigi in Longu orisala tudi deželna odbornika Riccardo Riccardi (zdravje) in Alessia Rosolen (izobraževanje in delo). Družba AstraZeneca, ki je v širši javnosti postala znana tudi zaradi razvitja enega od cepiv proti novemu koronavirusu, se je odločila za sodelovanje s FJK zaradi prisotnosti mreže centrov odličnosti na področju znanstvenega raziskovanja, univerz, znanstvenih in tehnoloških parkov, zagonskih in zasebnih podjetij ter zdravstvenih in bolnišniških podjetij. V sodelovanju z omenjenimi realnostmi bo nudilo svoje kompetence za promocijo raziskovanja v biofarmacevtiki in pripravo kliničnih študij na različnih področjih: to so rakasta obolenja, redke bolezni, bolezni srca in ožilja, patologije metabolizma, ledvic, dihal in imunskega sistema ter nalezljive bolezni.

Podpisniki poudarjajo pomen javno-zasebnega partnerstva, ki bo po njihovem mnenju v prihodnosti vedno bolj krojilo usodo zdravstvenih sistemov. Glede FJK je to priložnost ne le za deželno raziskovalno mrežo, ampak tudi za izboljšanje odgovorov glede pravice občanov do zdravja. Dogovor po mnenju podpisnikov dokazuje tudi privlačnost FJK oz. njenega znanstveno-raziskovalnega in zdravstvenega sistema za velike farmacevtske družbe, saj je pred dvema letoma dežela že sklenila podoben dogovor s švicarskim koncernom Novartis za razvijanje »pola ved o življenju« oz. inovativnosti na področju zdravstva.