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Tarok ima po tečaju tudi v Štandrežu več novih navdušencev

V Domu Andreja Budala je tarok predstavil Marino Marsič

Spletno uredništvo |
Štandrež |
31. jul. 2026 | 10:22
    Tarok ima po tečaju tudi v Štandrežu več novih navdušencev
    Tečaj taroka v Štandrežu (FOTO V.H.)
    Tarok ima po tečaju tudi v Štandrežu več novih navdušencev
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Začetniški tečaj taroka, ki ga je pred dnevi pripravilo Kulturno društvo Oton Župančič, je pritegnil izjemno zanimanje. Trideset udeležencev vseh generacij se je zbralo Domu Andreja Budala, kjer je Marino Marsič vodil uvodno srečanje ene najbolj razširjenih iger s kartami v srednji Evropi.

Tarok ima korenine v 15. stoletju v Italiji, a se je skozi stoletja najmočneje uveljavil v Sloveniji, Avstriji in drugih srednjeevropskih državah, kjer velja za pravo družabno klasiko. V Sloveniji je tarok del vsakdana že desetletja: igra se v družinah, klubih, med študenti, na srečanjih in tekmovanjih, ki jih med drugim organizira tudi Tarok zveza Slovenije.

Tarok združuje preprosta osnovna pravila z izjemno strateško globino, zato je privlačen tako začetnikom kot izkušenim igralcem. Poleg družabnega vidika strokovnjaki pogosto poudarjajo njegove kognitivne koristi: krepi koncentracijo, spomin, sposobnost načrtovanja in predvidevanja, zato velja za odličen »trening za možgane«. Na začetniškem tečaju so udeleženci spoznali karte, logiko napovedi, osnovne strategije in potek igre. Tečaj je bil zasnovan dostopno, brez potrebe po predznanju, kar je omogočilo sproščeno in vključujoče vzdušje. Navdušenje prisotnih je bilo očitno in mnogi so izrazili željo po nadaljevanju, kar je društvo z veseljem sprejelo.

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