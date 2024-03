FJK je lani obiskalo 10 milijonov turistov

Deset milijonov oziroma natančneje 10.620.000 turistov so lani prešteli v Furlaniji - Julijski krajini. V primerjavi z letom prej jih je bilo za 6,9 % več, če pa vzamemo za izhodišče pogosto opevano rekordno predpandemsko leto 2019, je bil porast dopustnikov leta 2023 več kot 10-odstoten.

Nad očitno naraščajočo priljubljenostjo FJK tako med domačimi kot med tujimi turisti sta bila v četrtek vidno zadovoljna predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga in odgovorni v deželni vladi za gospodarske dejavnosti in turizem Sergio Emidio Bini. Pohvalila sta se, da so dobri rezultati posledica investicij in promocije v zadnjih petih letih, zaradi vse večjega zanimanja za naše kraje pa sta priznala, da bo potrebno v prihodnje povečati število nastanitev (seveda v sodelovanju z zasebniki) kot tudi posodobiti infrastrukturo. Kot smo že poročali, okoljevarstveniki sicer menijo, da so investicije v smučarsko infrastrukturo pod 1600 metri v luči podnebnih sprememb nesmiselne oziroma škodljive.

V predstavljenem poročilu lahko beremo, da je porast turistov izrazitejši med tujci. Teh je bilo namreč za 11,3 % več, medtem ko je bil obisk italijanskih državljanov večji za odstotek. V ospredju četrtkovega srečanja z mediji je bila sicer predvsem iztekajoča se zimska turistična sezona. Ta je bila po besedah Binija še posebej zahtevna zaradi pomanjkanja snega in visokih temperatur.

Direktor podjetja PromoTurismo FVG Iacopo Mestroni je poudaril, da so se zaradi draginje pravilno odločili ohraniti lanske cene, ob tem pa so ponudili še smučarske karte za mlajše od 20 let ter tri- oziroma štiriurne karte za odrasle.