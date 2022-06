Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 6556 testov, s katerimi so odkrili 1382 novih okužb. Točneje so opravili 2779 PCR-testov, s katerimi so odkrili 234 novih okužb in 3777 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili še 1148 novih okužb.

Na intenzivni negi se zdravi še sedem pacientov (eden manj kot včeraj), na drugih oddelkih pa jih je 155 (štiri manj kot včeraj). Umrla ni nobena oseba s potrjeno okužbo.