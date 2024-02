»Fojbe naj raziskujejo tudi Slovenci v Italiji«

V raziskovalnih dejavnostih, ki zadevajo fojbe, eksodus Italijanov iz Istre in tragedije na italijanski vzhodni meji, naj aktivno sodelujejo tudi organizacije Italijanov v Sloveniji in Hrvaški ter Slovencev v Italiji. Predlog prihaja iz vrst poslanske skupine Zveze levice in zelenih (kratica AVS), ki ga je v obliki amandmaja vložila k zakonu za »nove pobude za širjenje vedenja tragedije fojb«, ki dopolnjuje zakon o proglasitvi 10. februarja za dan spomina. Slednjega je senat že odobril, danes pa bo na vrsti poslanska zbornica. Poročevalka zakona, tržaška poslanka Bratov Italije Nicole Matteoni, je dala vedeti, da ne soglaša s popravkom AVS.

Levičarski poslanki Elisabetti Piccolotti, ki je vložila popravek, se ne zdi prav, da se v zakonu omenja le ezulska združenja in tržaško Lego Nazionale, po njenem bi bilo treba financirati tudi raziskovalno delo VZPI-ANPI in, kot rečeno, manjšinskih organizacij. Da si ne morejo vso raziskovalno dejavnost lastiti le Lega Nazionale in ezulske organizacije so mnenja tudi v Demokratski stranki. Poslanka Debora Serracchiani in kolegi predlagajo, da bi v zakon vključili raziskovalni inštitut italijanske skupnosti iz Rovinja in tržaški kulturni krožek Istria.