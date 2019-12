Francozu na mejnem prehodu Dragonja zasegli bodala

Policija je v četrtek, 26. decembra, na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja pri kontroli potnikov redne avtobusne linije med pregledom prtljage v kovčku francoskega državljana odkrila večji kovinski boksar s tremi bodali, dolgimi med 17 in 19 centimetrov. Francozu so bodala zasegli, prislužil pa si je tudi 250 evrov globe.

Do odkritja je prišlo med kontrolo potnikov redne avtobusne linije hrvaškega prevoznika pri vstopu v Slovenijo. S pregledom prtljage s pomočjo rentgenske naprave je policist v kovčku z osebno garderobo državljana Francije odkril večji kovinski boksar s tremi bodali, od katerih je bilo sredinsko dolgo 19,3 centimetra, stranski bodali pa vsako po 17,6 centimetra, so včeraj sporočili s Policijske uprave Koper.

Predmet spada v kategorijo hladnega orožja, katerega posest je po zakonu o orožju prepovedana in se ne sme prenašati čez državno mejo. Državljanu Francije so hladno orožje zasegli in zoper njega takoj uvedli postopek o prekršku z izdajo odločbe v hitrem postopku. Po plačilu 250 evrov globe in 100 evrov sodne takse je nadaljeval pot domov, so še zapisali na policiji.