Ponedeljek, 01 december 2025
Kolesarstvo

Dirka po Italiji bo spet obiskala FJK

Predzadnja etapa bo potekala od Gumina do Piancavalla

Spletno uredništvo |
Rim |
1. dec. 2025 | 18:42
    Današnja predstavitev Dirke po Italiji (ANSA)
    Današnja predstavitev Dirke po Italiji (ANSA)
Organizatorji kolesarske dirke po Italiji so predstavili traso za tritedensko dirko leta 2026. Ta se bo začela 8. maja v Bolgariji, končala pa 31. maja v Rimu. Kolesarji bodo skupaj prevozili 3459 kilometrov in opravili 49.150 višinskih metrov.

Tudi 109. Giro bo obiskal Furlanijo - Julijsko krajino. Predzadnja etapa, ki bo na sporedu 30. maja, se bo začela v Guminu in končala z vzponom na Piancavallo. Dolga bo 199 kilometrov. Kolesarji se bodo nato odpravili v Rim, kjer bo 31. maja na sporedu zaključna etapa.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.

