Dirka po Italiji bo spet obiskala FJK

Organizatorji kolesarske dirke po Italiji so predstavili traso za tritedensko dirko leta 2026. Ta se bo začela 8. maja v Bolgariji, končala pa 31. maja v Rimu. Kolesarji bodo skupaj prevozili 3459 kilometrov in opravili 49.150 višinskih metrov.

Tudi 109. Giro bo obiskal Furlanijo - Julijsko krajino. Predzadnja etapa, ki bo na sporedu 30. maja, se bo začela v Guminu in končala z vzponom na Piancavallo. Dolga bo 199 kilometrov. Kolesarji se bodo nato odpravili v Rim, kjer bo 31. maja na sporedu zaključna etapa.