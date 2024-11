Franja trohni že petnajst mesecev

Občina Cerkno in podjetje Hudournik sta v zaledju soteske Pasice in spomenika Franja ter ob iztoku hudournika Čerinščica po usodni povodnji julija lani, opravila precej dela. Glavnino, vključno s sanacijo kameninskega podora pod Njivčema, ga bo treba še opraviti. Do zagotovitve varnosti bo partizanska bolnica trohnela. Načrt za obnovo je vendarle v pripravi. »Vsak dan, ko v porušeni Partizanski bolnici Franja ne naredimo nič, je en izgubljen dan več,« ve direktor Mestnega muzeja Idrija, upravljalca največjega slovenskega spomenika humanosti Miha Kosmač.

Država je za obnovo soteske in Partizanske bolnice Franja zagotovila dobrih šest milijonov evrov. Obnova mesta solidarnosti naj bi stala desetino tega zneska. »Projekt za obnovo mora vložiti lastnica – občina. Elaborat zanjo pripravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici, mi smo preskrbeli vse vhodne podatke. Tudi ko bo projekt povsem pripravljen, se bojim, da bomo dolgo čakali na odobritev državne tehnične pisarne,« je povedal direktor muzeja Miha Kosmač.

»Mi nimamo virov za obnovo Franje, kaj šele za čiščenje, zaščito in monitoring območja. Bodoče odgovornosti in obveznosti moramo natančno opredeliti. Dobro se zavedamo, da se škoda na spomeniku vsak dan, v katerem ne naredimo nič, povečuje,« je dejal Kosmač. Potrdil je, da je pritisk javnosti za obnovo spomenika na muzej zelo velik.

Saša Dragoš, Primorske novice