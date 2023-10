Furlanski osnovnošolci prejeli priročnik za učenje furlanskega jezika

Učenci prvih in tretjih razredov furlanskih osnovnih šol so te dni prejeli prvih 7300 izvodov priročnika »Anìn!« za učenje furlanskega jezika in kulture. Skupno ga bo prejelo več kot 20.000 osnovnošolcev večstopenjskih in paritetnih šol iz Furlanije, ki so pristopili k projektu učenja furlanščine v šolskih klopeh. Učiteljem pa so razdelili priročnik s smernicami za poučevanje. Pobudo je dala deželna agencija za furlanski jezik Arlef v sodelovanju z Deželo FJK v sklopu državnega zakona 482/99 in deželnega zakona 29/2007. Priročnik »Anìn!« (»Pojdimo!«) bodo prejeli na 60 večstopenjskih šolah 200 didaktičnih ravnateljstev. Gre za sodobno sredstvo za raziskovanje furlanskega jezika, teritorija, geografije, zgodovine in kulture v Furlaniji, ki spodbuja večjezične vzgojne razsežnosti, pri čemer vključuje tudi angleščino in druge jezike, ki se uporabljajo v deželi, so zapisali na spletni strani, na kateri sta tudi na razpolago zvezka z rešitvami nalog. Med krajšim brskanjem smo zasledili tudi kakšen izraz v slovenščini.