Gasilci do 17. ure v FJK opravili več kot 200 intervencij (video)

Zaradi močnega deževja so gasilci do 17. ure v FJK skupno opravili več kot 200 intervencij. Pod udarom sta bila zlasti območje med Gradežem in Tržičem in Tržaška. Šlo je za posredovanja, ki so običajna ob močnih nevihtah. Zaradi izpada elektrike je bilo, denimo, več ljudi zaprtih v dvigalih, meteorna voda je ponekod poplavljala lokale in ceste, padlo pa je tudi nekaj dreves. Na delu so vse razpoložljive enote, odpoklicali so tudi osebje, ki ni bilo v službi. V Trst sta prispeli tudi enoti iz Vidma in Pordenona.

Zaradi poplave so med drugim zaprli Rižarno. Voda pa je poplavila tudi glavno tržaško bolnišnico in deželno palačo.