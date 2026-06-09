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Kronika

Gasilci iz kanala rešili srno (video)

Danes dopoldne so posredovali v kraju San Vito di Fagagna na Videmskem

Spletno uredništvo |
Videmska |
9. jun. 2026 | 15:40
    Gasilci iz kanala rešili srno (video)
    Prizor reševanja (GASILCI)
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Videmski gasilci so danes ob 10.45 posredovali v kraju San Vito di Fagagna na Videmskem, kjer je srna padla v kanal Ledra, od koder si ni mogla več pomagati. Gasilci so jo opazili v bližini brega, ko je že bila povsem brez moči. Srni so se približali. Zato, da se ne bi preveč vznemirjala, so ji zakrili oči ter zavezali noge, nato so jo iz kanala prenesli do bližnjega gozdnatega območja. Tam so jo izpustili. Kmalu si je opomogla in je ponovno pridobila moči. Počasi je vstala in odšla v gozd živa in zdrava.

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