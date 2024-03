Gasilci posredovali pri eksploziji in požaru

Gasilci so danes okrog 5.45 posredovali v Codroipu zaradi eksplozije in začetka požara, kar se je po vsej verjetnosti zgodilo zaradi uhajanja plina.

Gasilci so oskrbeli žensko, ki se je takrat nahajala v hiši do prihoda reševalcev. Ti so z žensko z rešilcem z rumeno triažno kodo prepeljali v videmsko bolnišnico zaradi opeklin na obrazu in rokah. Nekateri pa so pogasili začetek požara v hiši, nakar so zavarovali stavbo in preverili, da ni prišlo do škode v bližnjih stanovanjih. Na kraju nesreče so bili tudi karabinjerji.