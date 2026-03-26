Italijanski parlament

Gasparri ni več vodja senatne skupine stranke Naprej, Italija

Njegovo mesto na čelu senatne skupine bo verjetno prevzela Stefania Craxi

Jaruška Majovski |
Italija |
26. mar. 2026 | 15:17
    Maurizio Gasparri (ANSA)
Maurizio Gasparri, vidni član nekdaj Berlusconijeve, danes Tajanijeve stranke Naprej, Italija, je danes odstopil s položaja vodje strankine senatne skupine. V današnjem časopisu je Repubblica poročala, da naj bi 14 od skupno 20 senatorjev in senatork stranke Naprej, Italija zahtevalo njegov odstop, kar naj bi predstavljalo znak prenove vodstva stranke po referendumskem porazu. Ločitev karier je bila namreč ena od »bitk« pokojnega Silvia Berlusconija, ustanovitelja stranke Naprej, Italija. Neuradno naj bi za pritiski, ki so privedli do Gasparrijevega odstopa, stala Marina Berlusconi, hči ustanovitelja stranke.

Po odstopu je Gasparri sporočil, da se je za umik odločil sam. Neuradno naj bi bil dolgoletni Berlusconijev politični sopotnik, ki se je pred leti proslavil z izjavo, da naj bi v fojbah umrlo »na milijone Italijanov«, kandidat za predsedstvo senatnega odbora za zunanje zadeve.

