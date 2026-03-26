Severni del Slovenije na mobilne telefone prejel obvestila o nevarnosti zaradi vetra (foto)

Številni prebivalci severnega dela Slovenije so na mobilne telefone prejeli obvestila SI-Alarm o nevarnosti zaradi vetra. Uprava RS za zaščito in reševanje jih je opozorila pred vetrolomi, padanjem dreves, odkrivanjem streh, motnjah pri oskrbi z električno energijo in vodo. Prebivalcem med drugim svetujejo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih.

Svetujejo jim tudi, naj spremljajo obvestila pristojnih služb, se izogibajo bližine električnih daljnovodov in površinam, poraslim z drevjem. Poskrbijo naj tudi za domače živali in ne rešujejo premoženja v primeru močnega vetra.