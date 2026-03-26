VREME
DANES
Četrtek, 26 marec 2026
Iskanje
Kronika

Severni del Slovenije na mobilne telefone prejel obvestila o nevarnosti zaradi vetra (foto)

Prebivalcem med drugim svetujejo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih

STA |
Ljubljana |
26. mar. 2026 | 15:08
    Severni del Slovenije na mobilne telefone prejel obvestila o nevarnosti zaradi vetra (foto)
    Za severne predele Slovenije je Arso izdal rdeči alarm (ARSO)
Dark Theme

Številni prebivalci severnega dela Slovenije so na mobilne telefone prejeli obvestila SI-Alarm o nevarnosti zaradi vetra. Uprava RS za zaščito in reševanje jih je opozorila pred vetrolomi, padanjem dreves, odkrivanjem streh, motnjah pri oskrbi z električno energijo in vodo. Prebivalcem med drugim svetujejo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih.

Svetujejo jim tudi, naj spremljajo obvestila pristojnih služb, se izogibajo bližine električnih daljnovodov in površinam, poraslim z drevjem. Poskrbijo naj tudi za domače živali in ne rešujejo premoženja v primeru močnega vetra.

Obvestilo SI-Alarm, ki so ga prijeli prebivalci severnih predelov Slovenije
Obvestilo SI-Alarm, ki so ga prijeli prebivalci severnih predelov Slovenije

Agencija za okolje je izdala rdeče vremensko opozorilo za danes in petek, ker bodo po napovedih sunki severnega vetra predvsem v severni Sloveniji in tudi drugod v višjih legah lahko presegali hitrost 100 kilometrov na uro, lokalno so lahko sunki tudi okoli 140 kilometrov na uro.

Po informacijah STA so SMS-sporočila z obvestilom o SI-Alarmu 3. stopnje o nevarnosti zaradi vetra dobili prebivalci Gorenjske, Koroške, Štajerske, pa tudi nekateri v Ljubljani.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: