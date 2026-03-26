Sneg pobelil tudi dele Primorske

Sneg je ponoči in zjutraj pobelil dele države, ponekod je snežilo do nižin. Snežilo je tudi na Primorskem, poročajo Primorske novice. Na Predmeji so poročali o izpadu elektrike.

Na Predmeji je po podatkih Elektra Primorske brez elektrike ostalo 351 odjemalcev oziroma enajst transformatorskih postaj.

Ponoči je Slovenijo prešla hladna fronta s padavinami, meja sneženja se je spustila, a se je ustalila malo višje, kot je bilo pričakovano, je povedal meteorolog z Agencije RS za okolje Timotej Kozelj.

Največ snega je do jutra zapadlo na planotah Notranjske, pa tudi ponekod na Kočevskem, tam do deset centimetrov. Nekaj snega je tudi v Idrijskem hribovju, snežilo je na najvišjih delih na območju Razdrtega ter med Postojno in Logatcem. »Ni tako hudo, kot kot je bilo pričakovano,« je dodal meteorolog.

Tudi drugje po Sloveniji je bila meja sneženja na okoli 600 metrih. Na Lisci, Kumu in Pohorju je padlo okoli deset centimetrov snega, v gorah okoli 15 centimetrov. Na merilni postaji Korensko sedlo je do jutra padlo okoli osem centimetrov snega, kakšen centimeter več pa v Planici, je povedal Kozelj.