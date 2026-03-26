Močan veter povzroča škodo na Primorskem

V številnih primorskih krajih imajo danes precej težav zaradi močnega vetra, odkrilo je več streh, tudi šol. Podrta so številna drevesa. O težavah in posredovanju civilne zaščite poročajo iz občin Ajdovščina, Šempeter-Vrtojba, Vipava, Kobarid, Cerkno, Pivka in Ilirska Bistrica, je objavil Center za obveščanje. Ponekod so bili tudi brez elektrike.

V Občini Ajdovščina je močan veter povzročal škodo na objektih in infrastrukturi. Odkrilo je strešno kritino na stanovanjskih hišah, podružnični osnovni šoli v Črničah in gospodarskem objektu.

Na hitri cesti Nanos-Vrtojba, kjer velja prepoved prometa za vsa tovorna vozila s ponjavami, hladilnike in avtobuse, je burja prevrnila tovornjak. Posledice odstranjujejo gasilci Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Selo.

V občini Šempeter-Vrtojba je veter odkril rastlinjak Biotehniške šole v Šempetru pri Gorici, streho garaže osnovne šole in streho poslovnega prostora. Zaradi močnega vetra je bilo podrtih tudi nekaj dreves in odlomljenih vej, ki so ogrožale mimoidoče. Posledice so odpravili gasilci PGD Šempeter.

V Občini Cerkno je močan veter odkril strehe stanovanjskih hiš in gospodarskega objekta. Podrta drevesa so ovirala oziroma zaprla promet. Posledice vetroloma odstranjujejo in sanirajo gasilci PGD Bukovo Zakojca, PGD Cerkno in PGD Zakriž.

V občini Kobarid je močan veter odkrival strehe stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, zaradi katerih je bil prekinjen oziroma onemogočen promet. Posledice vetroloma odstranjujejo gasilci PGD Kobarid, Drežnica in Breginj ter delavci cestnega in elektro podjetja.

Na cesti pri naselju Mala Pristava v občini Pivka je močan veter podrl drevo, ki je padlo čez cesto, pri tem pa poškodovalo mimo vozeče tovorno vozilo in za krajši čas zaprlo promet. Posledice so odstranili delavci dežurne cestne službe.

Na cesto med naseljema Zemenska Vaga in Dolenje pri Jelšanah je zaradi močnega vetra padlo več dreves in polomljenih vej, ki so ovirala in kratkotrajno tudi zaprla promet. Posledice so sanirali delavci cestnega podjetja. Ob 10.50 je več naselij v Občini Ilirska Bistrica zaradi poškodbe daljnovoda ostalo brez električne energije. Poškodbo so odpravili delavci pristojnega elektro podjetja.

Močna burja se po podatkih spletne strani promet.si na območju Vipavske doline sicer umirja. Najvišja izmerjena hitrost vetra je bila na merilni postaji Šmihel 115 kilometrov na uro, v Potočah pa 107 kilometrov na uro.

Za del države je zaradi močnega vetra razglašen rdeči alarm, prebivalci severnih območij Slovenije so zato prejeli tudi opozorilo na mobilne telefone.