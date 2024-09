Geološki zavod RS zaradi namočenosti tal opozarja na nevarnost plazov

Geološki zavod Slovenije zaradi napovedanih večjih količin padavin in namočenosti tal opozarja na povečano nevarnost za nastanek zemeljskih plazov in njihovo reaktivacijo, še posebej na severozahodu države. Nevarnost za nastanek plazov bo povečana tudi v prihodnjih dneh, ko se bodo padavine po napovedih sicer umirile.

Kot so sporočili iz geološkega zavoda, danes velja povečana nevarnost za nastanek plazov predvsem v severozahodni Sloveniji in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko sicer pride tudi v ostalih predelih Slovenije.

Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih.