Gibanje Svoboda 7749 glasov pred SDS

Na nedeljskih državnozborskih volitvah je v Sloveniji po delnih neuradnih izidih po 99,85 odstotka preštetih glasov slavila Svoboda pred SDS. Trenutno je med vodilnima strankama 7749 glasov razlike. Za končne izide bo potrebno počakati še na rezultate volitev po pošti in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih (DKP).

V DZ so se poleg Svobode in SDS uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus, SD, Demokrati, Levica in Vesna ter Resni.ca. Volilna udeležba je bila po 99,85 odstotka preštetih glasovnic 69,32-odstotna. Glasove je oddalo 1.175.173 od skupno 1.695.225 volilnih upravičencev. Pred štirimi leti je bila udeležba 70,97-odstotna.

Izidom bodo okrajne volilne komisije danes prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Za glasovanje po pošti se je prijavilo 3924 volivcev. Čez teden dni pa bodo volilni organi ugotavljali še izid glasovanja po pošti iz tujine in na DKP. Koliko volivcev iz tujine je oddalo glasovnice, še ni znano.