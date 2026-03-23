Po trku v drevo ga je premetavalo še 25 metrov

V noči na soboto, okoli tretje ure, se je hujša nesreča zgodila na cesti od Škofov proti Brjam pri Komnu, poročajo Primorske novice. 22-letni voznik je z avtom po klancu navzdol peljal po ozki lokalni cesti proti Brjam pri Komnu. Iz za zdaj še neznanega vzroka je avto zaneslo v levo, kjer je trčil v obcestni kamen in drevo. Avto se je nato začel obračati, po 25 metrih pa se je ustavil na desnem boku, obrnjen proti Škofom. Na kraju nesreče so poleg policistov posredovali sežanski poklicni gasilci in njihovi kolegi iz komenskega gasilskega društva, ki so poškodovanemu vozniku pomagali do prihoda reševalcev. Ti so nato 22-letnika odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Zaradi poškodb voznik ni mogel opraviti preizkusa alkoholiziranosti, zato so mu policisti odredili strokovni pregled za alkohol, mamila in zdravila.