V Gumin prihaja Andrea Boccelli

Svetovno znani tenor Andrea Boccelli bo v četrtek, 7. maja, nastopil v Guminu ob 50. obletnici potresa. Koncert prireja Dežela FJK ob sodelovanju več kulturnih, verskih in drugih krajevnih ustanov. Na sporedu bo ob 20. uri v kasarni Goi - Pantanali v Guminu. Vstop bo brezplačen, vstopnice pa bo potrebno vseeno rezervirati na spletni strani Ticketone.it, in sicer od srede, 25. marca, ob 10. uri. Na voljo bodo do zapolnitve prostorov, koncert pa si bo lahko ogledalo 15.000 ljudi.

Boccelli bo v Guminu predstavil pesmi ob 30. obletnici zgodovinskega albuma Romanza, kot so Time to Say Goodbye, Vivo per lei, Il mare calmo della sera, Vivere, Miserere in številne druge. Gre za najbolj prodan italijanski album v zgodovini.