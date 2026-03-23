Pirc Musar s čestitko Svobodi in zahvalo vsem, ki so volili

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je čestitala »relativnemu zmagovalcu« nedeljskih državnozborskih volitev, stranki Gibanje Svoboda, in tudi vsem strankam, ki so se uvrstile v parlament. Poziva jih, da čim prej sedejo za pogajalsko mizo. Ob tem se je v zapisu na omrežju X v nedeljo zvečer tudi zahvalila vsem, ki so se udeležili volitev.

»Iskrene čestitke Gibanju Svoboda, relativnemu zmagovalcu volitev. Predsednika stranke dr. Roberta Goloba sem že poklicala in mu osebno čestitala. Hvala tudi vsem volivkam in volivcem, ki ste se množično udeležili volitev. Čestitam tudi vsem ostalim strankam, ki so se uvrstile v parlament. Pozivam jih, da čim prej sedejo za pogajalsko mizo. Sama bom predstavnikom strank vedno na voljo za pogovor,« je objavila predsednica republike.