Občina Devin-Nabrežina zaposluje tri osebe

Nabrežina Občina Devin - Nabrežina je objavila javni razpis za zaposlitev treh upravno-računovodskih svetovalcev za nedoločen in polni delovni čas v skladu z razredom C kolektivne pogodbe za javne uslužbence v FJK. Občina išče tri profile z dobrim poznavanjem administrativnih, zakonodajnih in računovodskih postopkov za različne oddelke občinske uprave.

Prijave je treba oddati v elektronski obliki najkasneje do 12. ure 20. aprila, v skladu z navodili, ki so na voljo na uradni spletni strani Občine Devin - Nabrežina v razdelku Transparentna uprava – Natečaji. Izbirni postopek zaobjema pisni in ustni del, pri čemer bodo kandidati v ustnem delu morali dokazati znanje angleščine in poznavanje osnovnih računalniških aplikacij.

»V zadnjih letih smo se osredotočili na upravno krepitev naše občine,« pojasnjuje župan Igor Gabrovec. »Posluževali smo se mobilnosti in seznamov kandidatov drugih organov javne uprave, da bi upokojene uslužbence nadomestili z novimi.« Da gre za prvi natečaj po več kot 15 letih, se dosežka veseli podžupan z resorjem za osebje Mitja Petelin, ki napoveduje kmalu še nove razpise, za zaposlitev treh tehničnih strokovnjakov za nedoločen čas, prav tako po pogodbeni kategoriji C, na primer.