»Giorgia Meloni ne spoštuje manjšin«

»Mi ne spoštujemo tistih, ki ne spoštujejo avtonomije, ter tudi ne tistih, ki ne spoštujejo jezikovnih manjšin«. Tajnik Philipp Achammer je na kongresu Južnotirolske ljudske stranke (SVP) ostro napadel stranko Bratov Italije in pozval njeno predsednico Giorgio Meloni naj spremeni svojo politiko in svoja ozka gledanja do manjšin, »ki ne predstavljajo nobene grožnje za Italijo, temveč so njeno veliko bogastvo«. SVP ni všeč »nacionalistična in centralistična politika« Bratov Italije, Achammer pa se je posebej obregnil ob izjavo Giorgie Meloni, ki je dejala, »da komur ni všeč italijanska zastava, se lahko takoj odpove milijonskim podporam iz Rima«.

Besede, ki jih je Achammer izrekel v predsedniškem poročilu, so zelo razjezile Brate Italije. Njihov izredni deželni komisar Alessandro Urzì, ki kandidira za parlament v Vicenzi in ne v bocenski pokrajini, ocenjuje, da se je SVP s takšnimi stališči postavila na stran volilnih poražencev (beri: leve sredine).

»Ko vse predvolilne ankete napovedujejo, da bo Giorgia Meloni nova predsednica vlade, bi morali biti Achammer in somišljeniki pri izjavah in sodbah bolj previdni«, jih svari Urzì. Na desnici so prepričani, da hoče SVP na ta način čim bolj poenotiti svojo volilno telo ter hkrati prikriti notranje težave in razhajanja.