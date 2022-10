»Giorgie Meloni se ne smemo bati«

Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je na srečanju s predstavniki Italijanske unije (IU) v Pulju podčrtal, da so lahko odnosi med Zagrebom in italijansko manjšino zgled za vse narodne skupnosti, ki živijo v državi. Pri tem je premier izpostavil pomembno vlogo Istre in njene županije pri sobivanju ter sodelovanju različnih jezikov in kultur. Srečanja sta se, poleg zastopnikov manjšinske krovne organizacije, udeležila tudi poslanec v hrvaškem saboru Furio Radin in predsednik Istrske županije Boris Miletić. Zastopniki manšine so med drugim zahtevali, da bi iz ljudskega štetja na Hrvaškem izločili vprašanje o narodni pripadnosti.

Kot poroča Radio Koper Capodistria je na sestanku tekla beseda tudi o novi italijanski vladi Giorge Meloni. Predsednik IU Maurizio Tremul je prepričan, da bo nova vlada ostala zavezana vrednotam Evropske unije, zato ga ni strah morebitnih odstopanj od te usmeritve, bilateralni odnosi med Hrvaško in Italijo bi se lahko po njegovi oceni tudi celo izboljšali. »Italija je dokazala, da namerava okrepiti vsestranske odnose s Hrvaško in Slovenijo,« je povedal še Tremul. Plenkoviću in njegovi vladi se je zahvalil za skrb, ki jo namenjata Italijanom v Istri. Hrvaški premier je v Pulju odprl novo bolnišnico.