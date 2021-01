Giulio Regeni bi danes praznoval 33. rojstni dan

Giulio Regeni, raziskovalec iz Fiumicella, ki je bil pred petimi leti kruto umorjen v Egiptu, bi danes praznoval svoj 33. rojstni dan. Med številnimi sporočili, ki opozarjajo na obletnico, je tudi tvit skupine Verità per Giulio (Resnica za Giulia). »Koliko mostov bi lahko še zgradil in koliko lepote podaril svetu,« so med drugim zapisali in mu voščili. »Izpolnili bomo obljubo, ne bomo se ustavili, dokler ne bomo dosegli resnice in pravice,« so zagotovili.