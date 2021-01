Giulio Regeni: pet let laži in zavajanj

Na današnji dan pred petimi leti je bil v Egiptu ugrabljen mladi raziskovalec iz Fiumicella v južni Furlaniji Giulio Regeni (rojen je bil v Trstu), čigar truplo so odkrili 3. februarja v bližini zapora egiptovskih tajnih služb. Pred usmrtitvijo so 28-letnega Giulia zverinsko mučili, njegove ugrabitelje, izvajalce in naročnike zločina pa še danes ščitijo oblasti Egipta, kljub dokazom, ki so jih zbrali italijanski preiskovalci in organi pregona. Italija bo, kljub nasprotovanju Egipta, vseeno sodila osumljencem za umor, ki je močno odmeval in še boleče odmeva v mednarodni javnosti.

Ob priliki 5. obletnice tragične ugrabitve se stopnjujejo pozivi italijanski državi, naj vsaj v času procesa proti domnevnim morilcem odpokliče svojega veleposlanika v Kairu oziroma naj prekine diplomatske odnose z Egiptom. Takšen korak od Rima znova zahteva več kot sto združenj, društev in organizacij iz Furlanije Julijske krajine v javnem pozivu mreže Dasi in centra Ernesto Balducci iz furlanskega Zugliana. Za resnico in za odkritje ter kaznovanje odgovornih si od prvega dne po Giuliovi ugrabitvi neutrudno prizadevajo njegova mama, oče in sestra, gibanje »Resnica za Giulia Regenija« pa je že dalj časa preraslo v vsedržavno gibanje.