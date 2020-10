Glasuj za oktobrsko Osebnost Primorske!

Dark Theme

Anita Bergnach in Vesna Jagodic, učiteljici na dvojezični osnovni šoli Pavla Petričiča v Špetru, Koni Steinbacher, pedagog in režiser animiranih filmov, Dragan Klarica, ki je letu, nenaklonjenemu kulturi, vtisnil Tartinijev pečat, ter Matej Šekli, profesor jezikoslovja in raziskovalec, se potegujejo za naziv osebnost Primorske meseca oktobra. Glasovanje se zaradi jutrišnjega praznika v Sloveniji začenja že danes. Komu bodo bralci in poslušalci Primorskih novic, Radia Koper, Televizije Koper, Primorskega dnevnika in Radia Trst A namenili največ glasov, pa bo znano prihodnjo soboto. Glasove za kandidate zbiramo v uredništvih Primorskih novic, Radia in Televizije Koper, Radia Trst A in Primorskega dnevnika. Na naši spletni strani www.primorski.eu lahko glasujete do srede, 4. novembra, opolnoči. Prav tako lahko do iste ure oddate svoj glas tudi preko SMS sporočila na številko 340 1222160.

Anita Bergnach in Vesna Jagodic Anita Bergnach in Vesna Jagodic, učiteljici na dvojezični osnovni šoli Pavla Petričiča v Špetru, sta se zavzeli, da bi otroci v Benečiji lahko prejeli sveto obhajilo v slovenščini. Čeprav sta naleteli na nasprotovanje znotraj Cerkve – ne v Špetru ne v Čedadu župnika nista imela posluha za njuno prošnjo –, nista vrgli puške v koruzo. Zaradi njune vztrajnosti je deset otrok naposled le prejelo sveto obhajilo v slovenskem jeziku. »Tele dan ostane v zgodovini,« so o dogodku zapisali v beneškem časniku Dom.

Koni Steinbacher Koni Steinbacher ima za seboj več kot 60 ustvarjalnih let, ki jih je posvetil animiranemu filmu. Bil je odličen mentor izolskim filmskim nadobudnežem in je avtor zavidljivega opusa po številu, kontinuiteti nastajanja ter odmevnosti doma in po svetu. Koni Steinbacher je prepoznan kot vrhunski ustvarjalec animiranih filmov v domačem in mednarodnem prostoru, kjer se je pogosto vpisal med prejemnike festivalskih nagrad. Je tudi letošnji prejemnik Badjurove nagrade za življenjsko delo.

Dragan Klarica Dragan Klarica je poskrbel, da si bomo leto 2020 zapomnili tudi po dobrih zgodbah. Z velikim navdušenjem, energijo, znanjem, izkušnjami, predvsem pa z izjemnim osebnim angažmajem je iztekajočemu se letu vtisnil Tartinijev pečat. Ob 250. obletnici Tartinijeve smrti je v imenu piranske občine in Skupnosti Italijanov Piran organiziral vrsto nepozabnih prireditev, ki so delo velikega skladatelja približali vsej Sloveniji. Dragan Klarica je tudi v časih, ki niso naklonjeni kulturi, poskrbel za odlično izvedbo številnih prireditev z vrhunsko domačo in mednarodno zasedbo.