Globalna flotilja sumud pluje naprej proti Gazi

Civilna humanitarna misija Globalna flotilja sumud (GSF) humanitarne pomoči, ki jo prevaža proti Gazi, ne namerava predati Cipru, da bi jo od tam s posredovanjem Jeruzalemskega latinskega patriarhata dostavili v oblegano palestinsko enklavo, za kar si je s posredovanjem Italijanske škofovske konference prizadeval italijanski zunanji minister Antonio Tajani. V imenu izvršnega odbora GSF je to italijanskim oblastem sporočila italijanska delegacija gibanja Global Movement to Gaza in pri tem poudarila, da ostajajo zvesti svojemu cilju.

Od vsega začetka je to prebitje nezakonite humanitarne in morske blokade, da bi humanitarno pomoč izročili palestinskemu ljudstvu, ki je žrtev genocida in etničnega čiščenja, so navedli. »Vsakršen napad ali oviranje odprave bi pomenil hudo kršitev mednarodnega prava in dejanje proti začasni odredbi Meddržavnega sodišča, ki od Izraela zahteva, da olajša dostavo humanitarne pomoči v Gazo,« so sporočili. Od italijanske vlade zahtevajo »nedvoumen, oster in resen odziv v skladu z mednarodnim pravom«.