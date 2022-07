»Globalno segrevanje glavni vzrok za nesrečo«

Dr. Renato Colucci dobro pozna Marmolado, saj je med letoma 2004 in 2015 sodeloval v odmevni raziskavi, v kateri je mednarodna skupina znanstvenikov z univerz v Trstu in Genovi ter valižanskega Aberystwyth ugotovila dramatično razsežnost krčenja največjega ledenika v Dolomitih. Glaciolog, visokošolski predavatelj in zaposlen v Državnem raziskovalnem svetu CNR opozarja, da se je obseg ledenika v 10 letih opazovanja zmanjšal za 30 odstotkov, do leta 2050 pa bo najbrž izginil.

Nedeljska naravna nesreča je po njegovem mnenju napovedana katastrofa, kateri bodo v prihodnje sledile še druge, saj se bodo posledice podnebnih sprememb zgolj stopnjevale.

Odlom dela ledenika na vrhu Punta Rocca je naravni pojav, za katerega pa je posredno odgovoren človek. Ali bi po vašem mnenju morali glasneje poudarjati, da gre za posledico podnebne krize?

Nedvomno gre za povsem naravni pojav, saj nihče ni nastavil razstreliva na ledenik. Priča smo dramatičnemu in hitremu razvoju posledic podnebnih sprememb, v tem primeru je glavni razlog za odlom segrevanje ozračja, ki je letos očitno tudi na najvišjem vrhu Dolomitov, kjer je ledenik tako rekoč v krizi.

V nedeljo je bilo na Marmoladi precej topleje kot običajno. Ob koči Capanna Penia, ki leži na 3343 metrih, so izmerili kar 12 stopinj, termična ničla pa je bila takrat precej višje, na 4400 metrih. Je bila vročina glavni sprožilec nesreče?

Nedeljske temperature so bile res zelo visoke, ne smemo pa pozabiti, da v zadnjem tednu oziroma desetih dneh ni bilo nič drugače. Ta izrazita otoplitev je bila glavna sprožilka odloma. Svoje je sicer prispevala majhna količina zimskega snega, ki bi moral ščititi led pred sončnimi žari, a se je do danes dejansko že stopil. Ker pa tega snega ni, se led tali še hitreje. Gre torej za seštevek različnih in precej nesrečnih okoliščin, ki se pogosto znajdejo v začaranem krogu, glavni vzrok za nesrečo pa ostaja globalno segrevanje.