Gobarja iz Krmina iščejo že tretji dan

Danes v okolici naselja Vojsko v Občini Idrija že tretji dan iščejo pogrešanega 75-letnega gobarja Elia Marinija iz Krmina. Na gozdnem in zelo zahtevnem terenu, na katerem je polno grap in brezen, ga je včeraj do 20. ure iskalo 81 ljudi, med njimi so bili policisti, gasilci, reševalci z reševalnimi psi, ki so na pomoč prišli tudi z drugih koncev Slovenije, gorska reševalna služba in domačini. Policisti Generalne policijske uprave so območje pregledovali še z dronom. Danes se iskalna akcija nadaljuje od 7.30, v njej zaenkrat sodeluje 55 ljudi.

Policija je bila o pogrešanju italijanskega državljana obveščena v sredo ob 14.46. Zadnji telefonski stik z njim je bil vzpostavljen ob 17.15, takrat je policistom povedal, da se je poškodoval med spustom po grapi. Tožil je zaradi bolečin na območju reber in dodal, da ne more hoditi. Kasneje kljub večkratnim poskusom s pogrešanim ni bilo mogoče več vzpostaviti ponovnega stika. Policija pa je od mobilnega operaterja pridobila tudi podatek o zadnji lokaciji, na kateri je zaznala njegov mobilni telefon.

Iskalna akcija se danes pod vodstvom Policijske postaje Idrija nadaljuje. Na pomoč so jim poleg prostovoljnih gasilcev z Vojskega, Spodnje Idrije in Idrije prišli še policisti gorske enote iz treh policijskih uprav: Nova Gorica, Ljubljana in Kranj. Iščejo ga tudi reševalci s psi, pripadniki Gorske reševalne službe Tolmin in domačini. S policije sporočajo, da gre za veliko in zahtevno področje, ki predstavlja precej nevarnosti tudi za vse, ki sodelujejo pri iskanju.