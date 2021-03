Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Gobova juha s krompirjem

Ena mojih najljubših jedi je gobova juha. Spominjam se je še, ko jo je pred mnogimi leti pripravljala moja nona in sicer s štorovkami, kar potem nisem več zasledil, največkrat jo pripravijo iz okusne mešanice raznih gozdnih gob. Ker nisem gobar, moram gobe kupiti, pri nas pa gozdnih gob v trgovinah ne najdeš prav pogosto, ko pa jih najdeš, so tako drage, da človek raje trikrat pomisli, preden jih kupi. Zato zelo rad naročim gobovo juho tam, kjer gobe najbolje uspevajo. Pred kratkim sem bil na Jezerskem, ki morda ne slovi kot kraj, kjer naj bi gobe bogato obrodile, jurčke pa le najdejo bolj pogosto kot pri nas.

V dneh mojega bivanja na Jezerskem sem dvakrat naročil gobovo juho in dvakrat doživel bridko razočaranje. Prvič je bila juha preredka, drugič pa pregosta in lepljiva, ker so najbrž vanjo vkuhali preveč moke. Skratka, popolno razočaranje.

Naj povem, da je to bilo edino razočaranje, saj je kraj prekrasen, dolina je tako zelena, da človek, ko pride iz naših krajih, kjer je suša požgala vso travo, skoraj ne more verjeti lastnim očem. Grintovec s svojimi skoraj 2600 m varuje dolino in umetno jezero, ki se kot biser skriva v njej.

Sicer pa je priprava gobove juhe kar se da enostavna zadeva. Seveda je najboljša, če jo pripravimo s svežimi gozdnimi gobami, prav tako dobro uspe tudi s šampinjoni , ki pa jim moramo dodati nekaj suhih jurčkov, kar juhi da posebno aromo. Po naslednjem receptu pripravljam gobovo juho sam:

Za dobro gobovo juho potrebujemo:

300 gr mešanih gozdnih gob (predvsem jurčkov in lisičk, če jih nimamo dovolj, lahko dodamo tudi nekaj šampinjonov in prgišče suhih gob, ki jih moramo prej 10 minut močiti v mlačni vodi)

liter goveje juhe (tudi iz koncentrata)

200 gr krompirja

2 stroka česna

3-4 šalotke ali majhno čebulo

kozarec kisle smetane

olivno olje

moko

majaron

peteršilj

lovorov list

sol

poper

pol kozarca belega vina

malo limoninega soka

Gobe dobro očistimo in zrežemo na tenke lističe, krompir olupimo, operemo in narežemo na majhne kocke, česen stremo in sesekljamo, šalotko drobno zrezljamo, sesekljamo tudi peteršilj.

Šalotko in česen pražimo na olivnem olju, toliko časa, da šalotka postane prozorna (ne smemo je obarvati), dodamo gobe, ki jih pražimo dobrih 5-6 minut, medtem jih seveda pridno mešamo; dodamo vino in pustimo, da alkohol izpari; nato gobe pomokamo z žlico moke, premešamo in prilijemo juho, dodamo krompir, lovor in majaron in preverimo, ali je jed dovolj slana. Ko zavre, kuhamo 15 minut, če se nam zdi preredka, lahko del krompirja pasiramo in pustimo, da še nekaj minut vre. Ko je juha skuhana, dodamo sveže mlet poper, kislo smetano in peteršilj ter narahlo premešamo.

Serviramo v jušniku, v skodelicah ali v globokih krožnikih. Vsakdo lahko doda še malo kisle smetane v svojo porcijo.

Pozoren bralec se bo vprašal, zakaj neki sem omenil limonin sok: slednjega dodamo gobam med praženjem, če hočemo, da ohranijo svetlo barvo.

Dober tek!

Ivan Fischer