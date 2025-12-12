Na cesti med Šmarjami in Dragonjo umrl mlad voznik

Dopoldne, okoli 10.30, so koprski policisti prejeli obvestilo o hudi prometni nesreči na cesti iz Šmarij proti Dragonji, poročajo Primorske novice.

Voznik avtomobila ljubljanskih registrskih tablic je v nepreglednem desnem ovinku zapeljal preko robnika, trčil v varnostno ograjo, nato pa še v drevo in zgrmel približno 20 metrov v globino.

Po prvih ugotovitvah naj bi vozil 23-letnik, ki je na kraju nesreče umrl. Zdravnik je potrdil smrt, odrejena je bila sanitarna obdukcija. Njegovo 20-letno sopotnico so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.