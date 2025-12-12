»Žrtve niso le številke«: v Trstu potekal shod za dostojanstvo migrantov

V naše kraje še naprej prihajajo ljudje z drugih koncev sveta. Včasih jih le prehajajo, dogaja pa se tudi, da tu umirajo. Denimo zaradi mraza, kot se je nedavno zgodilo v Vidmu in Pordenonu, domnevno pa tudi v Trstu, kjer se je pred dnevi podobno zgodilo v Starem pristanišču.

In ne le pri nas. Tudi v širši okolici se dogaja podobno, kaže včerajšnja novica iz Slavonskega Broda, kjer se je v poskusu prečkanja Save, po kateri teče meja med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, včeraj prevrnil čoln. Na njem je bilo trinajst ljudi, med temi en državljan BiH. V nesreči so umrle tri osebe, dve ženski in en moški, k čemur je prispevala izjemno mrzla voda, je sporočila policija, ki državljana BiH preiskuje zaradi kaznivega dejanja tihotapljenja ljudi.

Na take tragične dogodke so včeraj posamezniki in predstavniki različnih organizacij, ki se nameravajo povezati v deželno koordinacijo mreže posameznikov in društev tretjega sektorja, opozorili s shodom pred palačo deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine, ki je minil v znamenju slogana »zanikana človeškost«. Spregovoril je Paolo Iannacone, predsednik sprejemnega centra Ernesto Balducci v kraju Zugliano na Videmskem, sicer tudi duhovnik v tržaški cerkvi Madonna del Mare. »Hichem Billal Magoura, 32 let, Nabi Ahmad, 35 let, Muhammad Baig, 38 let, Shirzai Farhdullah,25 let,» je Iannacone prebral imena umrlih zaradi mraza v Trstu, Vidmu in Pordenonu. »To je tragedija, ki zadeva dejanske ljudi, za katere ne želimo, da bi ostali le številke. Zato se jih želimo spomniti,» je dejal.

Pred deželnim svetom so se zbrali ravno v dneh, ko tam poteka razprava o rekordnem, 6,5-milijardnem proračunu, za katerega je Iannacone poudaril, da gre za javni denar. V imenu deželne koordinacije posameznikov in organizacij, ki pomagajo »zadnjim«, je izrazil serijo želja, pa tudi zahtev. Želijo si finančnih sredstev, s pomočjo katerih bi občine, zlasti tiste ob meji, lahko resno pomagale ljudem brez strehe nad glavo. »Tudi tistim, ki naše kraje le prehajajo,» je dejal duhovnik, ki se mu zdi nesprejemljivo, da se iz zime v zimo ponavljajo enaki prizori zmrzujočih ljudi. Nesprejemljivo je skromno število razpoložljivih mest v zatočiščih, ki nikakor ne more zadostiti povpraševanju, je dejal.