Omejitve na spletu za mlajše od 16 let razdvajajo avstralsko in svetovno javnost

Avstralija je za nas tako daleč, da iz dežele tam spodaj redkokdaj pronicajo novice, ta teden pa je po Evropi zelo odmevalo dejstvo, da je vlada v Canberri kot prva na svetu uvedla prepoved uporabe nekaterih družbenih omrežij in platform za mlajše od 16 let. Razprava o tovrstnih ukrepih tudi na stari celini poteka že več let, Avstraliji pa bi se lahko v bližnji prihodnosti pridružile še druge države, saj odločevalci razmišljajo v tej smeri, tako na ravni Evropske unije kot posameznih članic, začenši s Slovenijo in Italijo, čeprav je tovrstno obliko nadzora oziroma prepovedi zelo težko uvesti in je ni nemogoče obiti, kot potrjuje avstralski primer, ki ga je sicer premier Anthony Albanese označil za eno največjih družbenih in kulturnih sprememb v državi.

Negativni vpliv na mladostnike

Avstralski parlament je zakonodajo, ki prepoveduje uporabo več družbenih omrežij mlajšim od 16 let, sprejel lanskega novembra, veljati pa je začela v sredo. S prepovedjo želi vlada omiliti negativni vpliv omrežij na mladostnike, zlasti glede vsebin, ki bi lahko škodile njihovemu zdravju in dobremu počutju.

Kot je za Slovensko tiskovno agencijo zapisal Robert Petrovič, je avstralska vlada v začetku leta tudi naročila raziskavo, ki je ugotovila, da 96 odstotkov avstralskih otrok, starih med 10 in 15 let, uporablja družbena omrežja, sedem izmed desetih pa je na njih izpostavljenih škodljivim vsebinam. To vključuje sovražne in nasilne vsebine ter vsebine, ki spodbujajo motnje prehranjevanja in samomor. Več kot polovica otrok je bila tudi žrtev spletnega nadlegovanja.

Prepoved uporabe zajema omrežja Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ter platformi Kick in Twitch. Mladostniki in njihovi starši ne bodo kaznovani za kršitve prepovedi. Namesto tega bodo v skladu z novimi pravili nalogo preverjanja starosti opravljale spletne platforme. Podjetja morajo za učinkovito izvajanje novih pravil uporabljati različne tehnologije za preverjanje starosti. Te lahko vključujejo uporabo osebnih izkaznic, prepoznavanje obraza oziroma glasu ali t. i. sklepanje starosti, ki analizira spletno vedenje in interakcije, da oceni starost osebe. Če tehnološka podjetja novih pravil ne bodo upoštevala, jim grozi kazen v višini do 28,2 milijona evrov. Družbena omrežja so do prepovedi uporabe platform za mlajše od 16 let pričakovana kritična, a so hkrati, tudi zaradi visokih kazni, večinoma skušala upoštevati nova pravila. Tehnološki velikan Meta, ki si lasti Facebook, Instagram in Threads, je denimo že prejšnji teden začel zapirati račune najstnikov.

Kritiki prepovedi so zaskrbljeni zlasti glede obsežnega zbiranja in shranjevanja osebnih podatkov, potrebnih za preverjanje starosti uporabnikov. Mnogi menijo tudi, da bi bilo učinkoviteje otroke izobraževati o tem, kako uporabljati družbena omrežja.

Nekateri najstniki so medtem za britanski BBC povedali, da bodo pred iztekom roka ustvarili lažne profile na družbenih omrežjih ali pa prešli na skupne račune s svojimi starši. Analitiki napovedujejo tudi porast uporabe omrežja VPN, ki omogoča spremembo odčitane lokacije uporabnika, to pa avstralskim mladostnikom omogoča, da si profil ustvarijo iz »virtualne tujine«.