Gojišče konoplje »izdal« helikopterski posnetek med Vuelto

Katalonska policija je na terasi strehe večstanovanjske hiše ob trasi dirke po Španiji zasegla 40 sadik konoplje.

Prepovedano dejavnost je med prenosom Vuelte, na kateri rdečo majico vodilnega nosi Slovenec Primož Roglič, razkril posnetek iz zraka.

Policisti so se v kraj Igualada, ki leži severozahodno od Barcelone odpravili, potem ko so na družabnih omrežjih opazili posnetek sobotne etape, poroča britanski The Guardian.

»Preko družabnih omrežij smo prejeli informacijo, da je na strehi večstanovanjske hiše v Igualadi gojišče konoplje. Začeli smo s preiskavo, ta je še v teku, a smo že zasegli 40 sadik. Zaenkrat aretacij ni bilo,« je sporočila policija.