Golob: »Proti naravnim nesrečam le s skupnimi močmi«

V popoldanskih urah sta pogorišče na slovenskem Krasu obiskala slovenski premier Robert Golob in Janez Lenarčič, evropski komisar za krizno upravljanje. Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da se je želel Golob seznaniti s stanjem na terenu ter med gasilci, prostovoljci civilne zaščite in civilnim prebivalstvom preveriti, kakšno je stanje na področju, ki ga je prizadel hud gozdni požar.

»Samo skupaj se lahko z naravnimi nesrečami spopadamo. Pomembno je, da smo v dopoldanskih urah uspeli mobilizirati poleg lokalne sfere, tudi ostale. To je pomembno, ker so lokalni gasilci izčrpani in jih je potrebno razbremeniti. Zadeva se umirja, ampak se vsak večer umiri, zato je pomembno, da se do jutra zadeve omeji in obvlada,« je po poročanju spletnega portala 24ur.com povedal slovenski premier

»Obveščen sem bil, da se je stanje v zvezi s požarom na Krasu poslabšalo, zato smo se odločili, da se ustavimo na Krasu. Da izrazimo solidarnost z gasilci in lokalnim prebivalstvom,« je po poročanju spletnega portala 24ur.com dejal Lenarčič in dejal, da je situacija s požari krizna po vsej Evropi. »Ne glede na težko situacijo, je prišla do izraza evropska solidarnost. Ponovno bo aktivirano tudi letalo iz Hrvaške,« je še povedal evropski komisar.

Na Krasu se mudi tudi slovenski obrambni minister Marjan Šarec, ki je poudaril, da je Slovenska vojska gasilcem na pomoč priskočila z zraka. Z ognjem se borijo helikopterji Slovenske vojske ter letalo tipa Pilatus PC-6.