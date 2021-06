Google počastil Margherito Hack

Astrofizičarka Margherita Hack bi danes dopolnila 99 let. Gospa zvezd, kot so jo poimenovali mediji, se je rodila 12. junija 1922 v Firencah, spletni brskalnik Google pa ji je danes posvetil svoj logotip (tako imenovani doodle). Na vstopni strani v brskalnik je obiskovalce pričakala sivolasa gospa, ki s teleskopom potuje po vesolju, kjer se vrti tudi asteroid z njenim imenom (in zaporedno številko 8558). Ob astronomki in astrofizičarki, ki je večino svojega življenja preživela v Trstu, kjer je kot prva ženska vodila astronomski observatorij, je bila narisana muca. Gospa zvezd je bila namreč tudi velika ljubiteljica in zagovornica pravic vseh živali. Umrla je v Trstu 29. junija 2013.