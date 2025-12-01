Biro za slovensko narodno skupnost v Celovcu okrepil svojo vlogo

Biro za slovensko narodno skupnost, ki deluje pri uradu deželne vlade na avstrijskem Koroškem in slovenski manjšini omogoča lažji dostop do deželne uprave, letos praznuje 35 let. Obletnico zaznamujeta dve novosti. Zaradi upokojitve dosedanjega vodje Petra Karpfa dobiva novo vodjo. To je pravnica Mirjam Polzer-Srienz. Z današnjim dnem pa postaja strokovna služba, kar pomeni, da bo imel več pristojnosti kot doslej. Doslej je deloval kot pododdelek direkcije urada koroške deželne vlade.

Od leta 1990 za boljše pogoje in sožitje

Biro za slovensko narodno skupnost je bil pri uradu koroške deželne vlade ustanovljen 22. novembra 1990. Gre za edino tovrstno ustanovo v Avstriji, v njem pa trenutno deluje sedem ljudi. V njem med drugim pripravljajo predloge za izboljšanje položaja narodne skupnosti in sožitje z večinskim prebivalstvom, tolmačijo, prevajajo in pripravljajo slovenske obrazce, obravnavajo subvencije ter organizirajo projekte in prireditve.

V krovni organizaciji Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS), so poudarili, da se je biro pod vodstvom Karpfa razvil v učinkovito središče medkulturnega dialoga na Koroškem in v pomemben motor pri razvoju manjšinske zakonodaje. Ob tem so v sporočilu za javnost izrazili prepričanje, da bo nova vodja, ki velja za vrhunsko poznavalko področja manjšinskega prava, nadaljevala uspešno pot minulih desetletij in prispevala nove dosežke.