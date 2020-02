Goran Dragić srečal malega Krisa

Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je v Los Angelesu, kjer je gostoval s svojim Miamijem, pred tekmo v Staples Centru srečal malega Krisa Zudicha, dečka s spinalno mišično atrofijo. Na povabilo ekipe Los Angeles Clippers, so prek slovenskega veleposlaništva v ZDA organizirali srečanje Gorana Dragića s slovenskimi otroki, med njimi tudi z dveletnim Krisom. Mali Kris Zudich je 21. novembra na univerzitetni kliniki UCLA v Los Angelesu prejel zdravilo, do katerega mu je pomagala vsa Slovenija. Učinki zdravila za gensko terapijo zolgensma, ki je trenutno dostopno le v ZDA, so po predvidevanjih hitri. Starši malega Krisa so decembra razveselili javnost z novico, da je njegov napredek iz dneva v dan bolj občuten.