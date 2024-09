Gorelo nad Ankaranom, poškodovan domačin

Nad Ankaranom se je včeraj zgodaj popoldne vil gost steber dima. Zagorelo je na njivi, požar pa se je razširil proti gozdičku, poročajo Primorske novice. Vse kaže, da je požar poskušal omejiti domačin, ki pa so ga nazadnje z opeklinami reševalci odpeljali v bolnišnico.

Koprske poklicne gasilce so o požaru nad Jadransko cesto, blizu novega krožišča pred Ankaranom, obvestili okoli 12.25. Ko so prihiteli do požarišča, so tam našli onemoglega moškega, ležal je na tleh, imel je tudi nekaj opeklin. Oskrbeli so ga in predali reševalcem, ki so ga odpeljali v izolsko bolnišnico.

Požar so nato gasilci kmalu pogasili. Dragan Puzić iz koprske gasilske brigade je za Primorske novice povedal, da se je ogenj z njive razširil proti gozdičku in zajel približno hektar veliko površino, predvsem podrasti. Gost dim pa je bilo videti daleč naokrog. Na intervenciji je sodelovalo pet poklicnih gasilcev in njihovih enajst prostovoljnih kolegov iz PGD Hrvatini in Dekani. Z delom so končali okoli 15. ure. Zaradi velike požarne ogroženosti na Primorskem je treba biti v naravi še posebej previden, velja tudi prepoved kurjenja v naravi.