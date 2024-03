Gorelo stanovanje v Izoli, policista rešila žensko

Izolski policisti so danes ponoči posredovali v Izoli, od koder so 40 minut po polnoči prejeli obvestilo, da je zagorelo stanovanje. Eden od policistov je kljub ognju in dimu uspel priti do podstrešja in opazil žensko na tleh. Potegnil jo je na hodnik, nato sta jo s policistko odnesla iz stavbe in jo pokrila z aluminijasto folijo. Stanovalka, 67-letna ženska, se je huje poškodovala, v stanovanju pa je poginil njen pes. Odpeljali so jo v SB Izola in nato v UKC Ljubljana, odrejen je bil strokovni pregled. Vzroke požara še ugotavljajo, preverjajo pa tudi sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.